В Мурманском индустриальном колледже начинает работу приемная комиссия

19 Января 2018 года, 11:55

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ - 22 января 2018 года начинает работу приемная комиссия по набору на обучение в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» на 2018/2019 учебный год.

На все профессии/специальности принимаются юноши и девушки. Юношам предоставляется отсрочка от армии в соответствии с законом РФ. Обучающиеся обеспечиваются стипендией в соответствии с Законодательством Мурманской области. Имеется благоустроенное общежитие для иногородних. По окончании колледжа выдается диплом государственного образца.

26 января (пятница), с 14.00, колледж приглашает выпускников школ и их родителей на первый в этом году День открытых дверей, который состоится по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная. 80, актовый зал.

На Дне открытых дверей вы сможете:

получить информацию по профессиям и специальностям;

ознакомиться с правилами приема в ГАПОУ МО «МИК» и перечнем вступительных испытаний;

задать вопросы представителям колледжа лично или по e-mail: gregor@murindkol.ru;

проконсультироваться с сотрудниками приемной комиссии;

осмотреть аудитории, компьютерные классы и лаборатории;

узнать о студенческой жизни и практике студентов.

БЕСПЛАТНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕАЛЬНО!

Адрес колледжа: 183001, г. Мурманск, ул.Фестивальная, 24 (1 этаж) Телефон: (8152) 47 33 87

Режим работы: с 9-00 до 16-00.