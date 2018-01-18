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Главная » Образование » Источником заражения детей в Полярном стали работники пищеблока
 
 
 
 
19 Января 2018 года, 12:10

Источником заражения детей в Полярном стали работники пищеблока


ПОЛЯРНЫЙ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Стали известны результаты исследований и определен источник вспышки заболеваемости в школе №2 города Полярного. Глава ЗАТО Александровск Вера Сулаева провела ряд встреч, в том числе с главным государственным санитарным врачом.

Первые обращения за медпомощью учеников школы №2 появились вечером 11 января. На следующий день родители школьников стали массово обращаться в медучреждения. 12 января в школе отсутствовало уже порядка 155 учеников. В субботу, когда начальная школа не учится, на уроки не пришли 79 детей.

По официальной информации, в эти дни было зарегистрировано шесть обращений по скорой помощи, трое детей госпитализированы в инфекционное отделение ЦМСЧ №120 Снежногорска. Несмотря на острое начало болезни (рвота, жидкий стул, температура до 39°), врачи отмечали легкое течение заболевания и быстрое выздоровление.

13 января специалисты Центра гигиены и эпидемиологии сделали забор образцов суточных проб пищи и воды в школе №2 на бактериологическое исследование, смывы с технологического оборудования, провели дезинфекцию школьных помещений и пищеблока.

По словам врачей инфекционного отделения и начальника ЦМСЧ №120 Анатолия Казакова, в анализах госпитализированных ребят нет возбудителей кишечной инфекции. Материалы направлены на вирусологическое исследование, поскольку клиническая картина заболевания похожа на сезонный «кишечный» грипп.

Всего с 11 по 18 января, согласно информации Межрегионального управления №120 ФМБА России, поступило семь экстренных извещений о госпитализации; примерные границы очага — от 36 до 79 детей.

«По результатам лабораторных исследований в суточных пробах пищи обнаружены энтеробактер и золотистый стафилококк, — сообщил руководитель Межрегионального управления №120 ФМБА России Игорь Кемский. — В смывах с технологического оборудования и спецодежды персонала обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В обязательном порядке был обследован персонал пищеблока, у одного работника выявлен золотистый стафилококк. Результаты исследования еще одного сотрудника будут известны позже. Таким образом, источником заражения детей стал персонал пищеблока, пути передачи — продукты питания».

Исходя из полученных данных, сейчас «рабочий» диагноз звучит как «пищевая токсикоинфекция». Поскольку у пациентов стационара не обнаружены возбудители кишечных инфекций, Кемский не исключает возможность заражения детей другой инфекцией, например, вирусной. Но однозначно можно говорить только о подтвержденном лабораторно диагнозе.

В ближайшее время будет решен вопрос об отстранении от работы персонала пищеблока, у которого обнаружена инфекция, для лечения и обследования. Обязательно обследуют заболевших детей, прежде чем допустить их в школу. Когда она заработает – пока неизвестно. Внеплановые каникулы здесь введены с 18 января.

«Ждем результатов по всем направлениям: лечения персонала и детей, контроль результатов дезинфекции пищеблока. Как только всё будет хорошо, можно возобновлять учебный процесс в школе №2», — заверил Кемский.

За нарушение санитарных правил комбинат школьного питания, работники которого готовят пищу, будет привлечен к административной ответственности. Эту информацию направят в правоохранительные органы и в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«К сожалению, учитывая так называемый человеческий фактор, любое учреждение в любом муниципалитете подвержено риску заражения инфекцией, — поделилась своими выводами Сулаева. — Однако массовая истерия, искажение фактов в социальных сетях и некоторых СМИ отнюдь не помогает и без того напряженной работе специалистов в условиях чрезвычайного происшествия. Если мы не заявляем публично о каждом своем шаге, это еще не значит, что ничего не делаем либо замалчиваем информацию. Чтобы говорить достоверно, нужно получить факты; чтобы назвать виновного, надо иметь доказательства. Сегодня вся необходимая информация была собрана, проанализирована и обнародована».

Марина Ковтун поручила областному министерству образования и науки и главе администрации ЗАТО Александровск Семёну Каурову усилить контроль над организацией питания школьников и воспитанников детских садов. Кауров, в свою очередь, заявил, что не снимает с себя ответственности за случившееся, и напоминает, что это первый случай массового отравления за всю историю школы №2.

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