Преподаватели детских школ искусств примут участие в мастер-классе по технике сграффито

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки снега с 21 по 27 января График уборки снега с 21 по 27 января
В Мурманском индустриальном колледже начинает работу приемная комиссия В Мурманском индустриальном колледже начинает работу приемная комиссия
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение» Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение»
«Би-порт» сменил адрес «Би-порт» сменил адрес
 
 

Видеоновости16+

Вовремя лайт: готова ли Мурманская область дотянуться до звёзд?
 
 
 
 

Курсы валют 20.01.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,8231
0,2734
1 USD
Доллар США
56,5892
-0,1705
1 EUR
Евро
69,3953
0,1371
10 NOK
Норвежских крон
72,2326
0,1046
10 SEK
Шведских крон
70,7029
0,0588
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-13°
1.7 м/с
давление 761.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманчан предупреждают о мошенниках
19 Января 2018, 15:55
Мурманчан предупреждают о мошенниках
В Апатитах построят новый железнодорожный переход
19 Января 2018, 14:20
В Апатитах построят новый железнодорожный переход
Сформирован график ввода лифтов в эксплуатацию в 2018 году
19 Января 2018, 13:51
Сформирован график ввода лифтов в эксплуатацию в 2018 году
Два брата зарезали двух человек в Ревде
19 Января 2018, 13:40
Два брата зарезали двух человек в Ревде
 
 
 
 

Самое читаемое

Названа причина смерти женщины, найденной на берегу Баренцева моря
19 Января 2018, 14:25
В Мурманске автомобиль вылетел с дороги в кювет
19 Января 2018, 15:42
Девушка напала на полицейского в центре Мурманска
19 Января 2018, 15:22
В Мурманском отделении консульства Финляндии досрочно голосуют за будущего президента
19 Января 2018, 09:00
Мошенники звонят россиянам под видом банковских работников
19 Января 2018, 16:34
Два брата зарезали двух человек в Ревде
19 Января 2018, 13:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » Преподаватели детских школ искусств примут участие в мастер-классе по технике сграффито
 
 
 
 
19 Января 2018 года, 17:50

Преподаватели детских школ искусств примут участие в мастер-классе по технике сграффито


МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В мурманской Детской художественной школе 20 января для преподавателей художественных отделений детских школ искусств региона состоится мастер-класс, посвященный технике сграффито.

Сграффито (от итальянского sgraffito – «царапать») – техника декорирования керамики с нанесением верхнего слоя или нескольких цветных слоев, а затем соскребанием части слоя или слоев для создания узоров. Сграффито показывает необычное сочетание материалов и инструментов. Один из плюсов техники – удобство и простота в использовании. Её приемы универсальны, технология выполнения интересна. Эту технику рекомендуется включать в программу по скульптуре или прикладной композиции, она подходит для любого возраста.

Мастер-класс проведет преподаватель Детской художественной школы Вероника Вологжанникова, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», лауреат премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства». Вологжанникова продемонстрирует работы, выполненные в технике сграффито, поделится опытом работы с керамическими массами, цветными ангобами и глазурью. Участники мастер-класса разработают эскизы и изготовят декоративную посуду (тарелку, пиалу) различными методами: отминкой, ручной формовкой и с использованием гипсовых форм.

Начало мастер класса в 15:00. Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
По факту отравления детей в Полярном возбуждено уголовное дело
2.
Парк «Патриот» будет создан в Мурманской области
3.
В Мурманске автомобиль вылетел с дороги в кювет
4.
Семинар для руководителей хореографических коллективов пройдет в ДК Моряков
5.
Девушка напала на полицейского в центре Мурманска
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»