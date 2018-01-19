Преподаватели детских школ искусств примут участие в мастер-классе по технике сграффито

19 Января 2018 года, 17:50

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В мурманской Детской художественной школе 20 января для преподавателей художественных отделений детских школ искусств региона состоится мастер-класс, посвященный технике сграффито.

Сграффито (от итальянского sgraffito – «царапать») – техника декорирования керамики с нанесением верхнего слоя или нескольких цветных слоев, а затем соскребанием части слоя или слоев для создания узоров. Сграффито показывает необычное сочетание материалов и инструментов. Один из плюсов техники – удобство и простота в использовании. Её приемы универсальны, технология выполнения интересна. Эту технику рекомендуется включать в программу по скульптуре или прикладной композиции, она подходит для любого возраста.

Мастер-класс проведет преподаватель Детской художественной школы Вероника Вологжанникова, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», лауреат премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства». Вологжанникова продемонстрирует работы, выполненные в технике сграффито, поделится опытом работы с керамическими массами, цветными ангобами и глазурью. Участники мастер-класса разработают эскизы и изготовят декоративную посуду (тарелку, пиалу) различными методами: отминкой, ручной формовкой и с использованием гипсовых форм.

Начало мастер класса в 15:00. Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств.