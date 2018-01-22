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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Перспективы развития креативного класса региона обсудят в МАГУ
 
 
 
 
22 Января 2018 года, 13:50

Перспективы развития креативного класса региона обсудят в МАГУ


МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ - 23 января в Мурманском арктическом государственном университете состоится встреча представителей креативного класса региона и сотрудников факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета. Мероприятие проводится в рамках стратегического проекта «Креативный город-территория развития» программы развития Мурманского арктического государственного университета, в партнерстве с Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Центром кластерного развития.

Встреча состоится в 16:00 по адресу: ул. Капитана Егорова, 16, аудитория 206. Мероприятие направлено на обсуждение вопросов подготовки кадров для отрасли дизайна, формирование площадки для взаимодействия региональных участников креативных индустрий, обсуждения опыта и перспектив развития северного дизайна и реализации совместных проектов в регионе.

Одна из главных задач создания и реализации кластера северного дизайна совместно с органами исполнительной власти и профессиональным сообществом — развитие креативной экономики в Мурманской области. Встреча будет посвящена согласованию интересов ключевых участников кластера, общих целей и задач по его созданию и развитию.

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