Перспективы развития креативного класса региона обсудят в МАГУ

22 Января 2018 года, 13:50

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ - 23 января в Мурманском арктическом государственном университете состоится встреча представителей креативного класса региона и сотрудников факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета. Мероприятие проводится в рамках стратегического проекта «Креативный город-территория развития» программы развития Мурманского арктического государственного университета, в партнерстве с Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Центром кластерного развития.

Встреча состоится в 16:00 по адресу: ул. Капитана Егорова, 16, аудитория 206. Мероприятие направлено на обсуждение вопросов подготовки кадров для отрасли дизайна, формирование площадки для взаимодействия региональных участников креативных индустрий, обсуждения опыта и перспектив развития северного дизайна и реализации совместных проектов в регионе.

Одна из главных задач создания и реализации кластера северного дизайна совместно с органами исполнительной власти и профессиональным сообществом — развитие креативной экономики в Мурманской области. Встреча будет посвящена согласованию интересов ключевых участников кластера, общих целей и задач по его созданию и развитию.