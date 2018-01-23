В образовательных учреждениях Мурманской области проверят систему охраны

23 Января 2018 года, 09:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Перед регионами поставлена задача создания единой системы мер для профилактики правонарушений в образовательных организациях. Этот вопрос поднимала на селекторном совещании заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

«Для нас это прямое руководство к действию. Поставлена серьезная задача по обеспечению безопасных условий пребывания детей и молодёжи в детских садах, школах, колледжах, вузах», – сказала на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун.

Она поручила руководителям администраций муниципальных образований взять вопросы обеспечения безопасности детей под особый личный контроль. В частности, надлежит проверить систему охраны образовательных организаций, работу экстренных кнопок, систем видеонаблюдения и охранной сигнализации. Охрану образовательных организаций следует обеспечить силами квалифицированных сотрудников охранных предприятий. Кроме того, необходимо провести дополнительный инструктаж о повышении бдительности на территории образовательных организаций.

Индивидуальной работе с детьми было уделено отдельное внимание. Учителя, психологи и социальные педагоги должны сконцентрироваться на своевременном выявлении неблагополучия детей и оказании им квалифицированной помощи.