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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В образовательных учреждениях Мурманской области проверят систему охраны
 
 
 
 
23 Января 2018 года, 09:36

В образовательных учреждениях Мурманской области проверят систему охраны


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Перед регионами поставлена задача создания единой системы мер для профилактики правонарушений в образовательных организациях. Этот вопрос поднимала на селекторном совещании заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

«Для нас это прямое руководство к действию. Поставлена серьезная задача по обеспечению безопасных условий пребывания детей и молодёжи в детских садах, школах, колледжах, вузах», – сказала на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун.

Она поручила руководителям администраций муниципальных образований взять вопросы обеспечения безопасности детей под особый личный контроль. В частности, надлежит проверить систему охраны образовательных организаций, работу экстренных кнопок, систем видеонаблюдения и охранной сигнализации. Охрану образовательных организаций следует обеспечить силами квалифицированных сотрудников охранных предприятий. Кроме того, необходимо провести дополнительный инструктаж о повышении бдительности на территории образовательных организаций.

Индивидуальной работе с детьми было уделено отдельное внимание. Учителя, психологи и социальные педагоги должны сконцентрироваться на своевременном выявлении неблагополучия детей и оказании им квалифицированной помощи.

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