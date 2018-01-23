Каникулы в школе №2 Полярного продлены

23 Января 2018 года, 10:31

ПОЛЯРНЫЙ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров провел расширенное заседание Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

На заседании была заслушана информация от главного государственного санитарного врача ФМБА №120 Анатолия Кемского и озвучены рекомендации Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Информация о массовом заболевании детей в школе №2 города Полярного начала поступать с 12 января. Всего заболело 39 детей. У семи подтвержден диагноз «острый гастроэнтерит», они прошли госпитализацию. На сегодня в медучреждении находится один школьник. У остальных обратившихся – «ОРВИ с абдоминальным синдромом», лечение прошло в амбулаторных условиях, госпитализации не потребовалось.

Игорь Кемский сообщил, что специалисты Роспотребнадзора 19 января провели вирусологическое обследование 11 школьников с диагнозами гастроэнтерит и ОРВИ с абдоминальным синдромом. В итоге у пяти детей обнаружен РНК норовирус. 20 января обследовано 11 детей с клиникой кишечной инфекции – в 10 случаях – также РНК норовирус.

Норовирус – это высококонтагиозное инфекционное заболевание с повышением температуры, рвотой, жидким стулом, интоксикацией, недомоганием. Медики подчеркнули, что это типичная «болезнь грязных рук». Источником заражения является больной человек либо носитель инфекции, а основной причиной передачи инфекции – нарушение правил личной гигиены.

Деятельность школы приостановлена с 15 января, с 18 января объявлены каникулы. Отстранены от работы двое сотрудников пищеблока, у которых обнаружен золотистый стафилококк. Эпидемиологическое расследование продолжается. Проведена дезинфекция пищеблока. Результаты ожидают примерно 24 января. Если анализы будут отрицательными, учебный процесс возобновят. В противном случае потребуется повторная дезинфекция.

С целью недопущения дальнейшего распространения инфекции среди населения разработан и рекомендован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Начальнику управления образования ЗАТО Александровск рекомендовано приостановить функционирование бассейна в МАОУ ДОД «Муниципальная детско-юношеская спортивная школа им. Дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова» города Полярный.

Ранее Марина Ковтун поручила областному министерству образования и науки и главе администрации ЗАТО Александровск Семёну Каурову усилить контроль над организацией питания школьников и воспитанников детских садов.