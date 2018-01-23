Мурманские студенты участвуют в очном этапе Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

23 Января 2018 года, 11:50

ПСКОВ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Очный этап Всероссийской профессиональной студенческой олимпиады «Я – профессионал» по Северо-Западному федеральному округу стартовал 22 января в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

На два дня Псков станет соревновательной площадкой по направлению «педагогическое образование», пишет Псковская Лента Новостей. В состязании примут участие студенты Мурманска, Пскова, Санкт-Петербурга, Вятки, Белгорода и Череповца – всего 12 человек. Они представят компетентному жюри конкурсные модельные уроки.

Жюри выберет трех лучших студентов, которые продолжат соревнования. Призеры и участники олимпиады с высокими результатами получат льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и будут включены в базу молодых профессионалов. Медалисты дополнительно смогут пройти стажировку в крупной российской компании, а победитель олимпиады также получит денежную премию.

Три победителя очного этапа смогут отправиться в зимнюю школу на базе крупного вуза страны, где в течение недели примут участие в различных мастер-классах, дискуссионных площадках и открытых лекциях ведущих современных педагогов и психологов.

«Я – профессионал» – это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Задания для участников составили эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны.