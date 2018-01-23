Более 400 детей обучили сотрудники «Колэнерго» основам электробезопасности в 2017 году

23 Января 2018 года, 15:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ - Более 400 детей и подростков в возрасте от шести до четырнадцати лет из разных населенных пунктов Мурманской области обучили основам электробезопасности и энергосбережения сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») в 2017 году. Такая профилактическая работа ведется на регулярной основе в рамках реализации программы энергокомпании по предотвращению случаев электротравматизма сторонних лиц.

Очередной урок по электробезопасности и энергосбережению представители Молодежного совета и пресс-службы предприятия провели для третьеклассников средней школы №5 Ленинского округа Мурманска. Двадцать восемь детей получили необходимую информацию о мерах предосторожности при нахождении вблизи энергообъектов, о недопустимости приближения к оборванным проводам и запрете проникновения на территории энергообъектов.

Также внимание ребят акцентировали на правилах обращения с бытовыми электроприборами, вопросах энергосбережения посредством доступных современных энергосберегающих технологий.

Для закрепления материала сотрудники «Колэнерго» подарили детям полиграфическую продукцию с иллюстрациями по основным правилам электробезопасности – тетради и закладки для книг. Для школьной библиотеки энергетики передали книги сказок про безопасное электричество, изданные ПАО «МРСК Северо-Запада».