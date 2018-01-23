Следственная проверка в МГТУ связана с расследованием уголовного дела

23 Января 2018 года, 15:20

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Оперативно-следственные мероприятия в Мурманском государственном техническом университете проходили в рамках расследования уголовного дела. Об этом журналистам рассказал начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов. Однако детали дела он раскрыть отказался.

«Идёт расследование, давайте его дождёмся. Есть уголовное дело, я подтверждаю, что оно возбуждено, но, поскольку, есть определённые ограничения, я не готов сейчас давать комментарии», - сказал Баталов.

Напомним, 16 ноября в МГТУ полиция провела следственные мероприятия, связанные с деятельностью ректора вуза Сергея Агаркова. По словам Баталова, речь может идти о причинённом ущербе на сумму до миллиона рублей.