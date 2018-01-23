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Жизнь в Мурманске


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О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
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Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Главная » Образование » Для школьной охраны введут стандарты
 
 
 
 
23 Января 2018 года, 15:37

Для школьной охраны введут стандарты


РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции обсуждают возможность создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ.

К участию пригласят Росгвардию, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество, сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета Анатолий Выборный. Этим вопросом занялись после инцидентов в школах. Так, в Перми нападавший оказался в школе без пропуска, а в Улан-Удэ, по информации СМИ, учебное заведение охраняли вахтерши.

По словам Выборного, для начала необходимо обсудить ситуацию с охраной школ и выработать комплексные меры обеспечения безопасности. В частности, нужно установить единые и обязательные профессиональные стандарты для работника по обеспечению охраны образовательных организаций.

Также одним из ключевых вопросов обсуждения станет разработка национального стандарта по обеспечению безопасности школ. Если профстандарт определяет умения и навыки работников, то нацстандарт — требования к ЧОПу, охраняющему объекты. Сейчас их не существует.

Кроме того, нужно обсудить возможность создания мониторинговых центров, сказал Выборный. Это пункты видеонаблюдения и передачи сигнала, информацию с которых можно интегрировать в централизованные региональные системы общественной безопасности.

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

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