Для школьной охраны введут стандарты

23 Января 2018 года, 15:37

РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции обсуждают возможность создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ.

К участию пригласят Росгвардию, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество, сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета Анатолий Выборный. Этим вопросом занялись после инцидентов в школах. Так, в Перми нападавший оказался в школе без пропуска, а в Улан-Удэ, по информации СМИ, учебное заведение охраняли вахтерши.

По словам Выборного, для начала необходимо обсудить ситуацию с охраной школ и выработать комплексные меры обеспечения безопасности. В частности, нужно установить единые и обязательные профессиональные стандарты для работника по обеспечению охраны образовательных организаций.

Также одним из ключевых вопросов обсуждения станет разработка национального стандарта по обеспечению безопасности школ. Если профстандарт определяет умения и навыки работников, то нацстандарт — требования к ЧОПу, охраняющему объекты. Сейчас их не существует.

Кроме того, нужно обсудить возможность создания мониторинговых центров, сказал Выборный. Это пункты видеонаблюдения и передачи сигнала, информацию с которых можно интегрировать в централизованные региональные системы общественной безопасности.

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев