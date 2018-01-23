В Мурманске пройдет конкурс «Студент года-2018»

23 Января 2018 года, 16:41

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 24 января в 16:00 состоится открытие городского конкурса «Студент года-2018».

В этом году конкурс включает в себя 10 испытаний, которые поделены на три этапа. В завершении каждого из этапов число конкурсантов будет уменьшаться.

В программе – традиционная церемония открытия конкурса в формате дефиле студентов в различных образах: студент-прошлого, студент-патриот, студент-отличник, студент-лентяй и студент-будущего. Также ожидается выступление гостей: заместителя председателя Совета депутатов Мурманска Тамары Прямиковой и заместителя председателя комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Ольги Шевкошитной, выступление творческих коллективов.

Ежегодный городской конкурс «Студент года» направлен на развитие активной жизненной позиции и лидерских качеств у студентов, что даст им в будущем преимущество в построении карьеры.