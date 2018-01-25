В опорном вузе обсудят гражданскую идентичность приграничных регионов

25 Января 2018 года, 09:47

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ - 26 января в 14:00 в Мурманском арктическом государственном университете состоится научно-практический семинар с представлением и обсуждением результатов социологического исследования «Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны», проведенного Исследовательской группой ЦИРКОН в конце 2016 года.

Исследование проводилось для изучения актуального состояния гражданской идентичности населения рубежных и важнейших с геополитической точки зрения территорий Российской Федерации: Крым, Приморский край, Калининградская и Мурманская области и было проведено в указанных четырех профильных регионах, а также в двух контрольных регионах, расположенных во внутренней части РФ - Костромской области и Республике Чувашия. В Мурманской области исследование проводило малое инновационное предприятие МАГУ КЦСМИ «СоциоНорд».

В ходе исследования измерялись укорененность населения изучаемых регионов (наличие/отсутствие потенциальной готовности к смене региона проживания), а также уровень доверия и склонность к сплоченности населения, политической лояльности жителей, представления о перспективах развития субъекта и его миссии и другие аспекты.

В рамках мероприятия с докладом выступит руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН И.В. Задорин (Москва). На семинаре предполагается обсудить результаты исследования и вопросы, связанные с их использованием при формировании различных программ развития Мурманской области.