Оплатить детсад маткапиталом можно до достижения ребенком возраста трех лет

25 Января 2018 года, 12:37

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – С 1 января 2018 года произошёл ряд значимых дополнений в реализации программы материнского капитала. Одно из них касается использования средств материнского капитала на оплату расходов на содержание ребенка в детском садике.

С 2018 года оплатить услугу дошкольного образования детей средствами маткапитала стало возможно до достижения трехлетнего возраста ребёнком, с рождением которого выдан сертификат.

Для оплаты образования детей в школах, колледжах и вузах или оплаты использования жилого помещения в общежитии на период обучения, как и прежде, необходимо дождаться достижения ребенком трёхлетнего возраста.

Помимо этого, смягчены требования к образовательным организациям, куда будут направляться средства. Как и ранее, такая организация должна находиться в России, иметь лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг, но по новым нормам государственная аккредитация образовательной программы, по которой оказываются услуги, уже не требуется.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в клиентской службе Пенсионного фонда России по месту жительства, в МФЦ, а также в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или Единый портал госуслуг.