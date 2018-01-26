Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась книгами Блинова

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Книги Николая Николаевича Блинова пополнили электронную библиотеку «Кольский Север».
Николай Блинов (1937–2015) – писатель, художник, доктор технических наук, профессор, академик Академии медико-технических наук, вице-президент Ассоциации медицинских физиков РФ, заслуженный изобретатель РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР, член Союза российских писателей.
Николай Николаевич родился в семье Николая Блинова, судового механика, автора нескольких повестей о жизни рыбаков, и Александры Хрусталевой, первой женщины–судового механика в СССР, писательницы.
Блинов – автор романов, повестей, очерков, воспоминаний о мурманском детстве, в том числе написанных в соавторстве с отцом и братом Борисом Блиновым, философских размышлений, фантастических произведений.