Выставка «Знаток саамской письменности» откроется в научной библиотеке

26 Января 2018 года, 12:07

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 1 февраля открывается выставка «Знаток саамской письменности», посвященная 95-летию со дня рождения Георгия Керта.

Георгий Мартынович Керт (1923—2009) – доктор филологических наук, лингвист, специалист по прибалтийско-финским и саамским языкам России. Он участвовал в экспедициях на Кольский полуостров, где собрал значительный текстовой и магнитофонный материал по языку и фольклору саамов.

Керт является автором более 200 печатных работ, из которых восемь монографий. Среди них – «Саамская топонимная лексика», «Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии», «Словарь саамско-русский и русско-саамский», «Саамский язык». Во многом благодаря научной и просветительской деятельности Керта был сохранён язык саамского народа.

Выставка работает до 19 февраля.