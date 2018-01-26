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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Выставка «Знаток саамской письменности» откроется в научной библиотеке
 
 
 
 
26 Января 2018 года, 12:07

Выставка «Знаток саамской письменности» откроется в научной библиотеке


МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 1 февраля открывается выставка «Знаток саамской письменности», посвященная 95-летию со дня рождения Георгия Керта.

Георгий Мартынович Керт (1923—2009) – доктор филологических наук, лингвист, специалист по прибалтийско-финским и саамским языкам России. Он участвовал в экспедициях на Кольский полуостров, где собрал значительный текстовой и магнитофонный материал по языку и фольклору саамов.

Керт является автором более 200 печатных работ, из которых восемь монографий. Среди них – «Саамская топонимная лексика», «Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии», «Словарь саамско-русский и русско-саамский», «Саамский язык». Во многом благодаря научной и просветительской деятельности Керта был сохранён язык саамского народа.

Выставка работает до 19 февраля.

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