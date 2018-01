Школьница из Мурманска победила в конкурсе «проектов будущего»

26 Января 2018 года, 15:00

МОСКВА/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Школьница из Мурманска Юлия Рудоманова заняла второе место в номинации «Диалог цивилизаций» Всероссийского конкурса проектных работ от академии «Просвещение».

Юлия изучила все тонкости звукоподражания в сказке Туве Янссон о муми-троллях в проекте «Phenomenon of onomatopoeia in Russian and English languages».

Заявки в пяти номинациях, среди которых «Инновация на гребне волны», «Диалог Цивилизаций», «Искусство не знает границ», «Наша голубая планета», «Искусство в математике», подготовили школьники 5-11 классов и студенты-первокурсники. Как выяснилось, современные подростки все больше внимания уделяют глобальным вопросам – новым технологиям, экологическим проблемам, развитию медицины и инновационному построению бизнеса. Также на конкурс поступило немало работ в гуманитарной и математической сферах.