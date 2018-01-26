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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Акция «Дарите книги с любовью» пройдет в Мурманске
 
 
 
 
26 Января 2018 года, 16:16

Акция «Дарите книги с любовью» пройдет в Мурманске

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МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная научная библиотека приглашает к участию в акции «Дарите книги с любовью», которая пройдет в городах России 14 февраля в Международный день книгодарения.

Идея мероприятия в том, чтобы дарить детям хорошие книги, тем самым прививая любовь к чтению.

Для участия в акции можно купить книгу в магазине или выбрать новое издание из своей домашней библиотеки и принести их в ТРЦ «Мурманск Молл» 14 февраля с 12:00 до 20:00. Принимать книги будут волонтёры сообщества «Мурманск. И себе, и людям».

День книгодарения совпадает с Днем влюбленных, поэтому и название у акции созвучно празднику. Книги будут отправлены в благотворительные организации и фонды, помогающие детям из многодетных семей, а также детям, которые находятся на лечении в детской клинической больнице.

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