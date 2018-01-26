Акция «Дарите книги с любовью» пройдет в Мурманске

26 Января 2018 года, 16:16

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная научная библиотека приглашает к участию в акции «Дарите книги с любовью», которая пройдет в городах России 14 февраля в Международный день книгодарения.

Идея мероприятия в том, чтобы дарить детям хорошие книги, тем самым прививая любовь к чтению.

Для участия в акции можно купить книгу в магазине или выбрать новое издание из своей домашней библиотеки и принести их в ТРЦ «Мурманск Молл» 14 февраля с 12:00 до 20:00. Принимать книги будут волонтёры сообщества «Мурманск. И себе, и людям».

День книгодарения совпадает с Днем влюбленных, поэтому и название у акции созвучно празднику. Книги будут отправлены в благотворительные организации и фонды, помогающие детям из многодетных семей, а также детям, которые находятся на лечении в детской клинической больнице.