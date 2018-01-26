В научной библиотеке пройдет презентация новых изданий Центра народов Севера

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Презентация новых изданий Центра народов Севера состоится в Мурманской областной научной библиотеке 3 февраля в 15:00.
Ежегодно Центр народов Севера в рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» издает книги саамских авторов и литературу на языке коренного народа. Благодаря программе опубликованы произведения художественной литературы, работы по декоративно-прикладному искусству, филологические исследования, учебно-методические издания, словари, мемуаристика.
На презентацию приглашены представители саамской общественности, краеведы, историки, студенты, специалисты музеев и архивов. Участники встречи познакомятся с новыми изданиями, вышедшими в свет в течение последнего времени.