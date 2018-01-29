Около 11 тысяч учащихся окончат школу в этом году

29 Января 2018 года, 18:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В 2018 году в Мурманской области школу окончат около 11 тысяч выпускников. НА сегодняшнем оперативном совещании в правительстве обсудали приёмную компанию вузов и сузов региона.

Так, Мурманский арктический государственный университет готов принять в этом году на бюджетные места 512 студентов и 368 – на внебюджетные места очной формы обучения. Мурманский государственный технический университет располагает 373 бюджетными местами и 413 внебюджетными местами на очную форму обучения. На сегодняшний день в учреждениях среднего профессионального образования региона имеется 3470 мест, а с учётом программ СПО в МАГУ – 4015 мест.

В 2017 году уровень трудоустройства выпускников вырос на 11,2%. Эти данные предоставил председатель комитета по труду и занятости населения Константин Бережный. Каждый третий выпускник с высшим образованием, пришедший в службу занятости, это экономист, юрист или менеджер. Среди выпускников профессиональных образовательных организаций преобладают бухгалтеры, специалисты сферы обслуживания, юристы, техники-программисты, слесари по ремонту автомобилей.