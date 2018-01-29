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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Музейное занятие «Родина-мать зовет!» пройдет в краеведческом музее
 
 
 
 
29 Января 2018 года, 19:10

Музейное занятие «Родина-мать зовет!» пройдет в краеведческом музее


МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 30 января в 17:00 начнется музейное занятие «Родина-мать зовет!».

Музейное занятие приурочено к 75-летию со дня окончания проведения операции «Уран» по освобождению Сталинграда.

Школьники посмотрят документальную фото- и кинохронику о военных действиях, узнают о бомбежках и героической обороне города, жизни людей в военное время, рассмотрят предметы из солдатского вещмешка. Музейный сотрудник расскажет о фронтовых письмах. В завершение занятия дети напишут письмо на фронт и отправят его на номер полевой почты.

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