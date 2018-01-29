Музейное занятие «Родина-мать зовет!» пройдет в краеведческом музее

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 30 января в 17:00 начнется музейное занятие «Родина-мать зовет!».
Музейное занятие приурочено к 75-летию со дня окончания проведения операции «Уран» по освобождению Сталинграда.
Школьники посмотрят документальную фото- и кинохронику о военных действиях, узнают о бомбежках и героической обороне города, жизни людей в военное время, рассмотрят предметы из солдатского вещмешка. Музейный сотрудник расскажет о фронтовых письмах. В завершение занятия дети напишут письмо на фронт и отправят его на номер полевой почты.