Региональный центр Президентской библиотеки открылся в Мурманске

29 Января 2018 года, 17:33

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось открытие регионального центра Президентской библиотеки. Центр будет работать на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. Он призван помочь наладить сетевой характер совместной деятельности.

Теперь исторические и современные книжные, архивные, музейные материалы о Мурманской области будут регулярно пополнять цифровой фонд Президентской библиотеки. Об этом сообщил генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин. Эти материалы пополнят коллекцию «Мурманская область: страницы истории», которая на сегодняшний день включает в себя копии исследований, статистических материалов, архивных документов, фото- и видеоматериалов о Заполярье во второй половине XVIII – первой трети XX веков.

Доступ к этим материалам возможен также через сеть удалённых электронных читальных залов. Сегодня в регионе открыто пять подобных точек – В Мурманске, Североморске и Апатитах.

На сегодняшний день в России открыто 478 центров удалённого доступа во всех 85 регионах страны.