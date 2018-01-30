Завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии

30 Января 2018 года, 12:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Ученики из Кировска, Мурманска, Оленегорска, ЗАТО Видяево, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск – всего 23 человека – 26 и 28 января приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии.

Практический тур олимпиады проходил в химических лабораториях Мурманского государственного технического университета. Участники олимпиады в течение пяти часов проводили химические эксперименты. Ход эксперимента контролировали члены жюри и специалисты кафедры химии МГТУ, которые предварительно подготовили необходимые материалы и реактивы для опытов.

Наивысший балл набрали победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии Григорий Пашков, обучающийся 11 класса МБОУ «Хибинская гимназия», Кировск (66,4% от максимально возможных баллов), и Максим Фалеев, 10 класс МБОУ Мурманска «Гимназия №2» (57,5%).

Призерами стали три обучающихся из Мурманска и Полярного (от 42 до 56% от максимально возможных баллов).