В мурманском детском саду на ребёнка опрокинули кастрюлю с горячим супом

30 Января 2018 года, 13:04

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В одном из детских садов Мурманска на ребёнка опрокинули кастрюлю с горячим супом. Инцидент произошёл 29 января. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Такой факт был. Ребёнок в данный момент на лечении, он пострадал не сильно, находится под контролем врачей и родителей. По данному факту проводится служебное расследование», - приводит слова заведующей сектором дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска Ольги Кожино «Бoльшoе pадиo».

Обстоятельства несчастного случая в настоящий момент выясняются.