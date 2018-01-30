Краеведческий музей приглашает на презентацию книги «Столица красивой тундры»

30 Января 2018 года, 16:14

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 2 февраля в 13:00 состоится презентация книги Александра Глухова «Столица красивой тундры».

Презентация посвящена 80-летию Мончегорска. Автор-составитель книги – известный мурманский издатель и фотограф Александр Глухов. Книга издана по инициативе Кольской ГМК.

В альбоме представлены фотографии и рассказы о Мончегорске, его прошлом и настоящем. На страницах издания отображены отдельные исторические моменты, факты, события, достижения в различных сферах деятельности жителей Мончегорска разных профессий и поколений.

В рамках мероприятия посетители встретятся с Александром Глуховым, фотограф расскажет о том, как создавалась эта книга.