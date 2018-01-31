Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека» Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»
Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8» Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8»
CrazyDuck побывали в Мурманске CrazyDuck побывали в Мурманске
«Норникель» подвел итоги 2017 года «Норникель» подвел итоги 2017 года
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

В Мурманской области началось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
 
 
 
 

Курсы валют 31.01.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,8417
-0,6803
1 USD
Доллар США
56,2914
0,0006
1 EUR
Евро
69,5424
-0,3089
10 NOK
Норвежских крон
72,7223
-0,3646
10 SEK
Шведских крон
71,1613
-0,2529
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-13°
1.6 м/с
давление 759.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Теплоэнергетики вернули жителям Мурманской области более 46 млн рублей
31 Января 2018, 14:29
Теплоэнергетики вернули жителям Мурманской области более 46 млн рублей
Похищение по-мурмански: все подробности громкого преступления
31 Января 2018, 12:43
Похищение по-мурмански: все подробности громкого преступления
В России расширили доктрину продовольственной безопасности страны
31 Января 2018, 12:32
В России расширили доктрину продовольственной безопасности страны
В России создадут перечень организаторов детского досуга
31 Января 2018, 12:00
В России создадут перечень организаторов детского досуга
 
 
 
 

Самое читаемое

Похищение по-мурмански: все подробности громкого преступления
31 Января 2018, 12:43
В мурманском парке «Сказка» завершены подготовительные работы
30 Января 2018, 15:55
31 января россияне увидят суперлуние
30 Января 2018, 18:35
Специалисты составили «портрет педофила» в соцсети
30 Января 2018, 17:00
Игоря Бабенко привезли в Мурманск
30 Января 2018, 16:18
Tele2 расширила список роуминговых партнеров
30 Января 2018, 17:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»
 
 
 
 
31 Января 2018 года, 13:40

Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»


МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ - Более 30 роботов из разных стран мира покажут, на что способны передовые технологии и современная наука.

«Роботека»  откроет свои двери 16 февраля в ТРК Мурманск Молл на 4 этаже. То, что раньше можно было увидеть в фантастических фильмах и на профильных выставках для специалистов, теперь доступно широкой публике.

20 2

Более того выставка абсолютно интерактивна. Поэтому здесь на роботов не просто смотрят как в музее, а на собственном опыте пробуют технологии будущего. Вы сами можете проверить функционал экспонатов: управлять, говорить и играть с ними.  

К примеру, два российских робота выставки Promobot V.3 и Kiki выглядят как футуристичные киборги и могут ответить на любой ваш вопрос, рассказать анекдот и поддержать беседу на отвлеченную тему. Это они черпают информацию из своих баз данных, а их сенсоры позволяют распознавать людей и запоминать их.

На выставки работает целый робозоопарк, где помимо электронных кошек и собак, вы найдете динозаврика Pleo. Это дружелюбный робот созданный по образу детеныша Камаразавра и имитирует первые недели жизни этого вымершего животного. Он учится и осваивает окружающий мир, реагируя на него исходя из полученного опыта и своих потребностей.

20 3

Похожим образом ведёт себя и робот Kozmo. Kozmo считается одним из самых эмоциональных и общительных роботов, напоминая Валли из одноименного мультфильма. Несмотря на свои размеры, в него встроены десятки датчиков.

Ещё одни звёзды выставки  - роботы Альфа и Дарвин. Эти антропоморфные электронные создания - настоящие акробаты. Во многом благодаря этому обе модели не раз участвовали в соревнованиях по робофутболу, а также в танцевальных постановках.

Также на выставке можно будет посмотреть на работу 3д принтера и робота-художника, который нарисует ваш портрет за 15 минут.

Но «Роботека» это не только роботы. Здесь имеется зона виртуальности с Sony VR и HTC Vive и зона развлечений с современными консолями, где можно отдохнуть и перевести дух.

20 4

Представленные на выставке экспонаты в первую очередь должны пробудить в детях и взрослых интерес к науке и образованию. Это главная цель проекта. По словам, Татьяны Шибалкиной исполнительного директора выставки “Roboteka”,  команда проекта верит в то, что созидательная сила науки способна изменить мир к лучшему. «Дети, увлеченные технологиями - это важный вклад в будущее страны. Поэтому мы занимаемся их обучением и расширением кругозора в сочетании с демонстрацией инновационных достижений человечества» - говорит глава проекта. Компания является социально ориентированной. Поэтому для детей из многодетных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья вход свободный, а для воспитанников детских домов будут организованы бесплатные коллективные посещения выставки.

Приходите на выставку технологий, которые завтра станут неотъемлемой частью нашей жизни. Здесь вы увидите роботов, искусственный интеллект и устройства, стирающие границу между виртуальностью и реальностью.

«Роботека»  разместится на площадке в ТРК «Мурманск Молл» (4 этаж). Режим работы: с 16 февраля по 18 марта с 10:00 до 22:00, без выходных. 

Стоимость билетов в будни: детский - 400 руб., взрослый - 500 руб.

В выходные: детский - 500 руб., взрослый - 600 руб.

Стоимость мастер-классов - 300 руб.

Особые условия для семейных и групповых посещений. 

20 5

Более подробная информация о выставке, в официальных группах:

Вконтакте - https://vk.com/roboteka.show

Facebook - https://www.facebook.com/roboteka.show

Instagram - https://www.instagram.com/roboteka.show/

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»