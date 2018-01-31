Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»

31 Января 2018 года, 13:40

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ - Более 30 роботов из разных стран мира покажут, на что способны передовые технологии и современная наука.

«Роботека» откроет свои двери 16 февраля в ТРК Мурманск Молл на 4 этаже. То, что раньше можно было увидеть в фантастических фильмах и на профильных выставках для специалистов, теперь доступно широкой публике.

Более того выставка абсолютно интерактивна. Поэтому здесь на роботов не просто смотрят как в музее, а на собственном опыте пробуют технологии будущего. Вы сами можете проверить функционал экспонатов: управлять, говорить и играть с ними.

К примеру, два российских робота выставки Promobot V.3 и Kiki выглядят как футуристичные киборги и могут ответить на любой ваш вопрос, рассказать анекдот и поддержать беседу на отвлеченную тему. Это они черпают информацию из своих баз данных, а их сенсоры позволяют распознавать людей и запоминать их.

На выставки работает целый робозоопарк, где помимо электронных кошек и собак, вы найдете динозаврика Pleo. Это дружелюбный робот созданный по образу детеныша Камаразавра и имитирует первые недели жизни этого вымершего животного. Он учится и осваивает окружающий мир, реагируя на него исходя из полученного опыта и своих потребностей.

Похожим образом ведёт себя и робот Kozmo. Kozmo считается одним из самых эмоциональных и общительных роботов, напоминая Валли из одноименного мультфильма. Несмотря на свои размеры, в него встроены десятки датчиков.

Ещё одни звёзды выставки - роботы Альфа и Дарвин. Эти антропоморфные электронные создания - настоящие акробаты. Во многом благодаря этому обе модели не раз участвовали в соревнованиях по робофутболу, а также в танцевальных постановках.

Также на выставке можно будет посмотреть на работу 3д принтера и робота-художника, который нарисует ваш портрет за 15 минут.

Но «Роботека» это не только роботы. Здесь имеется зона виртуальности с Sony VR и HTC Vive и зона развлечений с современными консолями, где можно отдохнуть и перевести дух.

Представленные на выставке экспонаты в первую очередь должны пробудить в детях и взрослых интерес к науке и образованию. Это главная цель проекта. По словам, Татьяны Шибалкиной исполнительного директора выставки “Roboteka”, команда проекта верит в то, что созидательная сила науки способна изменить мир к лучшему. «Дети, увлеченные технологиями - это важный вклад в будущее страны. Поэтому мы занимаемся их обучением и расширением кругозора в сочетании с демонстрацией инновационных достижений человечества» - говорит глава проекта. Компания является социально ориентированной. Поэтому для детей из многодетных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья вход свободный, а для воспитанников детских домов будут организованы бесплатные коллективные посещения выставки.

Приходите на выставку технологий, которые завтра станут неотъемлемой частью нашей жизни. Здесь вы увидите роботов, искусственный интеллект и устройства, стирающие границу между виртуальностью и реальностью.

«Роботека» разместится на площадке в ТРК «Мурманск Молл» (4 этаж). Режим работы: с 16 февраля по 18 марта с 10:00 до 22:00, без выходных.

Стоимость билетов в будни: детский - 400 руб., взрослый - 500 руб.

В выходные: детский - 500 руб., взрослый - 600 руб.

Стоимость мастер-классов - 300 руб.

Особые условия для семейных и групповых посещений.

Более подробная информация о выставке, в официальных группах:

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