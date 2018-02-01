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Главная » Образование » В Мурманской области пройдет апробация новых технологий проведения ЕГЭ
 
 
 
 
01 Февраля 2018 года, 16:03

В Мурманской области пройдет апробация новых технологий проведения ЕГЭ


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 января/ БИ-ПОРТ – Завтра в Мурманской области пройдёт апробация единого государственного экзамена с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах его проведения и перевода бланков ответов участников в электронный вид. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В тренировочном мероприятии, которое начнется в 10 утра, будут задействованы восемь пунктов в Мурманске и Кировске, Кандалакшском, Кольском, Ловозерском и Печенгском районах, ЗАТО г. Островной. В нем примут участие 62 организатора, 12 технических специалистов, 21 член государственной экзаменационной комиссии, а также почти 170 одиннадцатиклассников, которым будет предоставлена возможность выполнить экзаменационные задания по русскому языку.

В 2018 году будут печататься не только контрольные измерительные материалы, а полный комплект экзаменационных материалов для участников ЕГЭ, включая бланки. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов.

Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать 10-12 минут.

Также в 2018 году во всех пунктах проведения экзаменов будет продолжено использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе пункта после завершения экзамена. Использование этой технологии позволяет сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.

Апробация также будет включать обработку и проверку предметными комиссиями результатов участников на региональном и федеральном уровнях.

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