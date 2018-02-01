Руководитель фонда «Талант и Успех» Елена Шмелева посетила «Кванториум-51»

01 Февраля 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня детский технопарк «Кванториум-51» с рабочим визитом посетила руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Фонд создал крупнейший в России образовательный центр «Сириус» в Сочи. Центр поддерживает школьников, которые достигли определенных результатов в спорте, искусстве, естественнонаучных дисциплинах и в техническом творчестве.

Елена Шмелева посетила Геоквантум, Hi-tech цех, Промышленный дизайн, Биоквантум и Робоквантум. Она познакомилась с преподавателями, которые рассказали о специфике своих направлений. Также руководитель Фонда обсудила с педагогами возможности взаимодействия при подготовке детей к творческим сменам «Сириуса».

«Наша с вами задача – вырастить не просто ребят, которые азартно развивают технологии ради технологий, – отметила Шмелева. – Нам надо, чтобы ребята развивали технологии ради повышения качества жизни, ради измен социальной сферы, чтобы они понимали, что будет, когда эти технологии будут внедрены».

Попасть в «Сириус» может каждый ученик общеобразовательных организаций Мурманской области от 10 до 17 лет, который добился успехов по разным образовательным направлениям. Конкурсный отбор осуществляется Экспертным советом Фонда «Талант и успех». После подведения итогов конкурсных процедур «Сириус» приглашает детей поучаствовать в тематических сменах через Министерство образования и науки Мурманской области.

«Мы говорили сегодня и об экскурсиях на предприятие, и о ранних стажировках. Все это есть, но сегодня мы можем объединить все вместе, сделать Мурманскую область опорной в плане развития Арктики и атомных технологий, – рассказала Шмелева. – И фактически, мне кажется, мы договорились, что в «Сириусе» откроется клуб «Моя Арктика». В ближайшее время будет проведен попечительский совет, который соберет ведущих партнеров по развитию талантов в регионе».

Она также подчеркнула, что в Мурманской области уровень образования детей очень высок, а для учеников Арктического региона созданы все условия для поддержки молодежи.

Фоторепортаж здесь.