В МГТУ открылась военная кафедра

02 Февраля 2018 года, 10:21

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском государственном техническом университете открылась военная кафедра. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе вуза. Постановление о создании военной кафедры в сентябре 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Первыми слушателями военной кафедры после конкурсного отбора смогут стать 108 курсантов и студентов, обучающихся сейчас в МГТУ на 2-м и 3-м курсах. Главное командование Военно-Морского Флота РФ сделало заказ на подготовку специалистов по трём военно-учётным специальностям», - говорится в сообщении.