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Жизнь в Мурманске


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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Учебно-тренинговому образовательному центру подготовки персонала «Колэнерго» исполнилось 30 лет
 
 
 
 
02 Февраля 2018 года, 10:30

Учебно-тренинговому образовательному центру подготовки персонала «Колэнерго» исполнилось 30 лет


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - На торжественном мероприятии, посвященном знаменательной дате, директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин отметил, что в учебном центре ежегодно проходят профессиональное обучение и обучение по программам семинаров более 500 человек, из них более 350 человек - рабочие энергетических профессий. Кроме того, здесь повышает квалификацию и персонал компаний-партнеров по энергетическому комплексу.

Ректор МГТУ Сергей Агарков, подчеркивая важность сотрудничества вуза и энергокомпании, сказал, что, благодаря существующему в течение многих лет тесному взаимодействию, университет стал максимально близок к реальному производству.

Признавая необходимость согласованных действий и координации усилий по подготовке специалистов для электросетевого комплекса Мурманской области, по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Мурманской области, МГТУ и Колэнерго развивают всестороннее сотрудничество и рассматривают возможности совместного участия в осуществлении комплекса мер, направленных на реализацию этих целей с использованием имеющихся ресурсов.

В рамках долгосрочного сотрудничества между крупнейшим ведущим техническим вузом Мурманской области - Мурманским государственным техническим университетом и крупнейшей электросетевой компанией - ПАО «МРСК Северо-Запада» был подписан договор о создании базовой кафедры «Электроэнергетика» МГТУ на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Подписи под договором поставили директор «Колэнерго» Сергей Викулин и ректор МГТУ Сергей Агарков.

На данный момент в регионе это первая базовая кафедра государственного вуза на предприятии.

Поздравления и добрые пожелания адресовали сотрудникам учебного центра «Колэнерго» заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Роберт Ахметов, заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Мурманской области Владимир Рыгин, и.о. начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Северо-Запада» Анна Лебедева, представители предприятий и организаций региона.

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