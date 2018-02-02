В краеведческом музее презентовали интерактивную программу «История освоения и развития Арктики»

02 Февраля 2018 года, 13:40

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Вчера в региональном центре детско-юношеского краеведения состоялась презентация новой учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики».

Фильм, подготовленный для старших школьников, рассказывает о природе и климате Арктики, истории ее освоения, перспективах развития Мурманской области как одного из арктических регионов России. Программа дополнит «копилку» центра краеведения, где уже есть учебные программы «Природа Мурманской области», «История Кольского края», «История города Мурманска».

«Мурманская область – неотъемлемая часть русской Арктики, более того, опорный плацдарм для её изучения и освоения – таков общий посыл программы. И таковы же принципы, на которых мы сегодня строим планы развития области», – отметила губернатор Марина Ковтун.

Также в ходе рабочей встречи глава региона и директор краеведческого музея Елена Химчук обсудили планы развития музея. За последние два года в музее проведены ремонт кровли, косметический ремонт экспозиционных залов и помещений под временные выставки. Лекционный зал переоборудован в региональный детско-юношеский центр краеведения, который с момента открытия 1 сентября 2016 года посетили более 3,5 тысячи человек. В 2017 году начата работа по модернизации фондохранилищ. Еще одно важное направление деятельности музея – расширение географии культурного сотрудничества с ведущими федеральными музеями страны. Существуют планы по модернизации экспозиций «Минеральные ресурсы Кольского полуострова» и «Жизнь Баренцева моря. Сухой аквариум».