Специалисты ДК Кирова проведут мероприятия к 75-летию разгрома гитлеровцев в Сталинграде

05 Февраля 2018 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске и Коле пройдут мероприятия, посвященные 75-ой годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

6 февраля в 11:00 специалисты областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова проведут урок мужества «Ни ради славы и наград Вы защищали Сталинград» в кольской школе №2. В ходе урока участники увидят уникальные кадры военной кинохроники, вспомнят хронологию событий, узнают об основных сражениях и именах героев.

В мероприятии принимают участие и сами школьники, которые прочтут стихотворения о мужестве народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый сможет вспомнить имена героев собственной семьи, прошедших войну, и попытается описать чувства, которые переживали люди в то время.

7 февраля в 11:00 в мурманской школе №53 пройдет познавательная игра «Живая память», посвященная памятной дате.

8 февраля в 13:00 специалисты Дворца культуры проведут урок мужества в мурманской гимназии №6.