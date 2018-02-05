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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Специалисты ДК Кирова проведут мероприятия к 75-летию разгрома гитлеровцев в Сталинграде
 
 
 
 
05 Февраля 2018 года, 17:30

Специалисты ДК Кирова проведут мероприятия к 75-летию разгрома гитлеровцев в Сталинграде


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске и Коле пройдут мероприятия, посвященные 75-ой годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

6 февраля в 11:00 специалисты областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова проведут урок мужества «Ни ради славы и наград Вы защищали Сталинград» в кольской школе №2. В ходе урока участники увидят уникальные кадры военной кинохроники, вспомнят хронологию событий, узнают об основных сражениях и именах героев.

В мероприятии принимают участие и сами школьники, которые прочтут стихотворения о мужестве народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый сможет вспомнить имена героев собственной семьи, прошедших войну, и попытается описать чувства, которые переживали люди в то время.

7 февраля в 11:00 в мурманской школе №53 пройдет познавательная игра «Живая память», посвященная памятной дате.

8 февраля в 13:00 специалисты Дворца культуры проведут урок мужества в мурманской гимназии №6.

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