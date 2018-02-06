Мурманский индустриальный колледж - участник III Регионального чемпионата JuniorSkills в Мурманской области

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Улётные призы в честь юбилея авиации Улётные призы в честь юбилея авиации
Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2018 года Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2018 года
Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека» Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»
Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8» Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8»
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

Мурманчанин Владислав Евглевский автостопом добрался до Владивостока вместе со своим котом
 
 
 
 

Курсы валют 07.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,9701
0,0400
1 USD
Доллар США
57,2196
0,5918
1 EUR
Евро
70,9294
0,4335
10 NOK
Норвежских крон
73,2598
-0,0220
10 SEK
Шведских крон
71,9952
0,3008
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-12°
3.7 м/с
давление 760.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

«Арктический доктор» должен заработать с 1 июля
07 Февраля 2018, 15:30
«Арктический доктор» должен заработать с 1 июля
Скончался режиссёр Мурманского драматического театра Султан Абдиев
07 Февраля 2018, 12:03
Скончался режиссёр Мурманского драматического театра Султан Абдиев
Показатели заболеваемости ОРВИ в Мурманской области превышены на 15%
07 Февраля 2018, 10:31
Показатели заболеваемости ОРВИ в Мурманской области превышены на 15%
В центре Мурманска отключили теплоснабжение
06 Февраля 2018, 16:53
В центре Мурманска отключили теплоснабжение
 
 
 
 

Самое читаемое

Для него и для неё: «МегаФон» предлагает два смартфона на цене одного
06 Февраля 2018, 17:15
Эксперт об аварии с плавпричалом: он обязан был утонуть
07 Февраля 2018, 09:41
В центре Мурманска ограничат движение
06 Февраля 2018, 18:00
11 человек тушили частный дом в Мурманске
07 Февраля 2018, 08:40
Технологии Ростеха повысят надежность сооружений во льдах Арктики
06 Февраля 2018, 17:00
Суд вынес приговор двум жителям Ревды, которые обвиняются в краже
06 Февраля 2018, 19:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » Мурманский индустриальный колледж - участник III Регионального чемпионата JuniorSkills в Мурманской области
 
 
 
 
07 Февраля 2018 года, 14:20

Мурманский индустриальный колледж - участник III Регионального чемпионата JuniorSkills в Мурманской области


МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - 6 февраля 2018 года состоялось торжественное открытие III Регионального чемпионата JuniorSkills в Мурманской области. В III Региональном чемпионате JuniorSkills, который будет проходить с 6 по 9 февраля 2018 года, примут участие 94 обучающихся от 10 до 17 лет из образовательных организаций шести муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск.

Для специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и специалистов образовательных организаций, а также представителей предприятий Мурманской области состоялась форсайт-сессия «Развитие профессиональной компетенции учащихся. Новые подходы и модели». Цель: создание дорожной карты по развитию JuniorSkills в Мурманской области.

20 2

Чемпионат проводится по семи компетенциям: «Интернет вещей», «Сетевое и системное администрирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ».

На площадке ГАПОУ МО «Мурманского индустриального колледжа» проходит соревнование по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Во время конкурса командам участникам предстоит выполнить изготовление детали выданной в виде чертежа, составление её 3D модели и технологической карты изготовления.

Педагоги колледжа также являются экспертами в компетенциях «Электромонтажные работы», «Инженерный дизайн CAD».

20 3

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»