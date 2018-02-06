Мурманский индустриальный колледж - участник III Регионального чемпионата JuniorSkills в Мурманской области

07 Февраля 2018 года, 14:20

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - 6 февраля 2018 года состоялось торжественное открытие III Регионального чемпионата JuniorSkills в Мурманской области. В III Региональном чемпионате JuniorSkills, который будет проходить с 6 по 9 февраля 2018 года, примут участие 94 обучающихся от 10 до 17 лет из образовательных организаций шести муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск.

Для специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и специалистов образовательных организаций, а также представителей предприятий Мурманской области состоялась форсайт-сессия «Развитие профессиональной компетенции учащихся. Новые подходы и модели». Цель: создание дорожной карты по развитию JuniorSkills в Мурманской области.

Чемпионат проводится по семи компетенциям: «Интернет вещей», «Сетевое и системное администрирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ».

На площадке ГАПОУ МО «Мурманского индустриального колледжа» проходит соревнование по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Во время конкурса командам участникам предстоит выполнить изготовление детали выданной в виде чертежа, составление её 3D модели и технологической карты изготовления.

Педагоги колледжа также являются экспертами в компетенциях «Электромонтажные работы», «Инженерный дизайн CAD».