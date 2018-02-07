Объем книжного рынка в России за 2017 год вырос на 10%

07 Февраля 2018 года, 17:32

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Общий объем книжного рынка в России всего за минувший год вырос на 10%. Россияне массово перешли с бумажных книг на электронные, но издательства планируют удвоить выпуск печатных изданий к 2025 году, пишут «Известия».

Сейчас значительная доля выпускаемых изданий — учебники и пособия для школьников и студентов. Тиражи учебников достигли рекордных 16 млн экземпляров, еще 11,4 приходится на дополнительные рабочие материалы.

За минувшее десятилетие продажи художественной литературы пережили спад: если раньше они занимали до 40% рынка, то сейчас – не больше 5%. Объясняется это колоссальным ростом электронного пиратства.

Каждый второй читатель принципиально ищет бесплатные источники, рассказал генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. Треть комбинируют и бесплатные, и платные экземпляры, и только 13% пользуются исключительно легальной продукцией. В целом рынок электронной книги вырос на 42% за год.

Издательства, выпускающие печатную продукцию, готовы предложить читателю новый формат. При покупке бумажной книги в магазине к ней будут прилагаться электронная и аудиоверсия. Сейчас ряд издательств разрабатывают технические платформы, чтобы воплотить идею в жизнь.

Еще один тренд — рост интереса к российским авторам. Самый быстрорастущий сегмент книжного рынка — детская литература, за год продажи выросли на 20%. Среди детской литературы лидеры — Маршак, Барто и Чуковский. Самым продаваемым автором в стране снова стала Дарья Донцова, на втором месте – автор российского букваря Надежда Жукова.

Вошло в моду чтение среди подростков. Они читают в основном комиксы и специфическую литературу.

Тем не менее, у книжного рынка в России существует масса проблем. Одна из основных — поиск новых имен и поддержка начинающих авторов. Ситуацию улучшило появление литературных обзоров в сети. За год в «Эксмо» издали более 250 дебютных произведений российских авторов.

Качество перевода — еще одна проблема книжного мира. Гонорар переводчика составляет в среднем от 4–6 тысяч рублей за авторский лист, а за такие деньги переводят либо фанаты, либо поденщики.