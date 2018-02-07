Росгвардия составила перечень требований для ЧОПов, охраняющих школы

07 Февраля 2018 года, 18:50

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В Росгвардии хотят упорядочить деятельность по охране образовательных объектов, рассказал «Известиям» советник директора ведомства Александр Хинштейн. Для этого нужно ввести обязательные требования к частным охранным предприятиям, обеспечивающим безопасность в школах.

Сейчас договоры на охрану заключаются с фирмой, выигравшей торги, так как средства выделяются из государственного или муниципального бюджета. На аукционе побеждают те, кто предложил наименьшую стоимость, а профессионализм и надежность охранного предприятия почти не учитываются.

«Вопрос безопасности детей не должен определяться рыночными отношениями. Сегодня это большая проблема, и последние ЧП в школах это наглядно продемонстрировали. Мы убеждены, что ЧОПы, которые охраняют объекты образования, в первую очередь школы, должны отвечать ряду обязательных требований, которые необходимо закрепить в конкурсных условиях», — пояснил Хинштейн.

В перечень требований включат наличие у ЧОПа лицензии на антитеррористическую охрану, аналогичный опыт работы и отсутствие нарушений в течение последнего года. Допускаться к участию в конкурсе должны те организации, которые заключали с территориальными органами Росгвардии и МВД соглашение об участии в охране общественного порядка.

«Мы также будем ставить вопрос о включении в перечень требований соответствия профессиональному стандарту. Это позволит еще более систематизировать работу охранной сферы. Мы поддерживаем это нововведение, оно особенно важно для образовательных объектов, — подчеркнул Хинштейн.

Ранее сообщалось, что в России разработан стандарт для охранников медицинских учреждений.