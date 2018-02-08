В детско-юношеской библиотеке открывается портретная галерея писателей-земляков

08 Февраля 2018 года, 16:05

МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В детско-юношеской библиотеке 9 февраля в 17:00 состоится торжественное открытие портретной галереи писателей-земляков. Автор работ – заслуженный художник России, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Североморска Анатолий Сергиенко.

Портретная галерея станет частью музейного комплекса детско-юношеской библиотеки «Мурман литературный», который включает в себя также Аллею писателей и кабинет писателя XX века. Экспозиции музея знакомят читателей с литературой региона, творчеством мурманских писателей и поэтов.

Музей «Мурман литературный» создан в сентябре 1994 года при поддержке ответственного секретаря Мурманского отделения Союза писателей России, писателя и общественного деятеля Виталия Маслова. При его содействии в музей были переданы издания мурманских писателей, рукописные записи, черновики отдельных книг, протоколы совещаний писательской организации, другие документы.

Открытие портретной галереи – продолжение работы специалистов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по сохранению литературного наследия Кольского Севера.

В галерею войдут созданные художником портреты известных мурманских писателей Виталия Маслова, Виктора Тимофеева, Владимира Смирнова, Октябрины Вороновой, Николая Скромного, Александра Миланова, Николая Колычева, Олега Бундура.