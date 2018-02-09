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Через 10 лет после похищения и убийства мурманского бизнесмена подельников будут судить
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Би-порт
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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В «Лапландии» состоится военно-тактическая игра «Орленок»
 
 
 
 
09 Февраля 2018 года, 15:14

В «Лапландии» состоится военно-тактическая игра «Орленок»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – 20 февраля в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная военно-тактическая игра «Орленок». Участниками игры станут команды обучающихся Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа мероприятия состоит из двух частей: военно-тактической, включающей маневры с использованием оборудования для игры в лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой пройдут беседы с представителями государственных правоохранительных и силовых структур.

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