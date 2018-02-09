В «Лапландии» состоится военно-тактическая игра «Орленок»

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Ольга Покровская: «Мурманская языковая школа – ваш проводник в мир больших возможностей» О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

«В нашем колледже созданы и дальше будут создаваться все условия для реализации новых образовательных программ» О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт» рассказал директор индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева: «МАГУ оправдывает свой нынешний статус регионального опорного вуза» Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков: «Смысл надо не просто искать, за него надо бороться, и борьба эта тяжела» Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»