В «Лапландии» состоится военно-тактическая игра «Орленок»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – 20 февраля в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная военно-тактическая игра «Орленок». Участниками игры станут команды обучающихся Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.
Программа мероприятия состоит из двух частей: военно-тактической, включающей маневры с использованием оборудования для игры в лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой пройдут беседы с представителями государственных правоохранительных и силовых структур.