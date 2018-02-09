Парусник «Седов» отправится в первый в 2018 году рейс 26 апреля

09 Февраля 2018 года, 17:40

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков утвердил план-график учебно-парусных судов «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада» на 2018 год. Навигация 2018 года для парусника «Седов» пройдет под девизом «Борт к борту, и снова на одной волне».

«Седов» отправится в рейс из Калининградского морского рыбного порта 26 апреля. В этом году международный маршрут барка пройдет через порты Польши, Германии, Бельгии, Испании, Дании, Нидерландов, Норвегии и Литвы.

Судно будет представлять Россию на международной регате больших парусников. В этом году соревнования пройдут от датского Эсберга до норвежского Ставангера и голландского Харлингена. Оба барка зайдут на августовский фестиваль «Ганзейский парус» в немецком Ростоке.

В середине сентября парусник отправится в третий рейс, во время которого посетит порты Балтийского и Северного морей. Планируется, что на зимнюю стоянку барк вернется 20 октября.

Ранее сообщалось, что «Седов» перешел в оперативное управление Калининградского государственного технического университета.