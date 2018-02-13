Итоги III Регионального чемпионата JuniorSkills

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - 9 февраля в центре «Лапландия» состоялось торжественное подведение итогов III Регионального чемпионата JuniorSkills.
По компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» победителями стали:
1 место: Гунин Никита Алексеевич / Козловский Илья Валерьевич – МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10»
2 место: Дзиговский Владислав Андреевич / Шараев Павел Ильдарович – МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10»
3 место: Королев Иван Иванович / Куклин Матвей Алексеевич – МБОУ г. Мурманска ООШ №37
По итогам III регионального чемпионата JuniorSkills будет сформирована делегация Мурманской области для участия в национальном чемпионате «Профессионалы будущего», который состоится в марте в Москве.