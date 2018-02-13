Мурманский филиал Нахимовского училища проведёт Дни открытых дверей

13 Февраля 2018 года, 10:45

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища пройдут Дни открытых дверей. Они пройдут 17 февраля, 17 марта и 30 апреля 2018 года с 10:30 до 15:20.

В рамках мероприятий кандидаты для поступления, а также их родители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиал. В программу мероприятия также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для посещения мероприятия необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. На момент написания материала, свободных мест на 17 февраля уже нет.

С 15 апреля 2018 года в образовательном учреждении начинается приёмная кампания по набору на обучение в 2018/2019 учебном году. Набор осуществляется в 5-е классы общей численностью 80 человек.