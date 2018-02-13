Сотрудники саамского центра «Вардубайки» побывали в педагогическом колледже

13 Февраля 2018 года, 15:15

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже побывали гости из саамского Центра «Вардубайки» (Эвенес, Норвегия). В стенах образовательной организации состоялся концерт хорового коллектива «Вардубьегга», работающего на базе центра.

Выступление было организовано благодаря сотрудничеству колледжа с областным Дворцом культуры имени С.М. Кирова в рамках VI Международного фестиваля-конкурса творчества «Нам года - не беда!», участником которого являлся коллектив «Вардубьегга». Во время выездного концерта гости познакомили зрителей с образцами как традиционной, так и современной песенной культуры, представив зрителям композиции на саамском, норвежском и английском языках.

Кроме того, в Мурманском педагогическом колледже состоялась ещё одна встреча с сотрудниками центра «Вардубайки». Она прошла в рамках международного сотрудничества – проекта по развитию культурных отношений между Норвегией и Россией. На неё были также приглашены другие участники проекта - преподаватели колледжа, представители дошкольного образовательного учреждения №136 города Мурманска и специалисты по саамскому языку и культуре.

Цель проекта - создание методического пособия для детских садов Норвегии и России, которое поможет познакомить детей с культурой народа саами. В него войдут истории-рассказы о саамском мальчике из Северной Норвегии Нилласе и саамской девочке из России Моатрэн. Деятельность по созданию методического пособия началась в прошлом году. Эта работа является логическим продолжением предыдущего совместного проекта между Центром и колледжем, завершённого в 2015 году и направленного на изучение систем дошкольного образования двух стран, обмен опытом в образовательной системе изучения саамского языка, культуры и традиций саамов.

В настоящее время работа по подготовке пособия продолжается. Участники завершают разработку текстов и занятий по знакомству детей с саамской культурой, готовят дидактические материалы, а также иллюстрации к изданию.

На встрече в колледже были рассмотрены вопросы реализации совместного проекта, подведены предварительные итоги предыдущего этапа, обсуждены вопросы подготовки к следующей рабочей встрече.