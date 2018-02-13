В школе Абрам-мыса установили новую систему фильтрации воды

13 Февраля 2018 года, 15:39

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — В школе №16 Абрам-мыса установили фильтры системы холодного водоснабжения. Необходимость в этом была вызвана несоответствием качества питьевой воды, подаваемой ГОУП «Мурманскводоканал» из реки Большая Лавна, санитарно-эпидемиологическим требованиям в период весеннего паводка. Сегодня школу посетил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Фильтры предназначены для обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым излучением. Они уничтожают вредные бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, содержащиеся в воде, и делают ее безопасной для использования. При этом вода не подвергается воздействию химических реагентов.

«Подобные фильтры также установлены в двух зданиях детского сада №76 в районе Абрам-мыс. Эти инженерные решения позволяют вести образовательный процесс беспрерывно», - сообщили Сысоев.

Кроме того, в школе №16 выполнены работы по частичному ремонту кровли, системы освещения спортивного зала, замене дверей и чердачных люков.

АГМ