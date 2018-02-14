Сегодня одиннадцатиклассники пишут репетиционный экзамен по русскому языку

14 Февраля 2018 года, 10:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 14 февраля, проходит репетиционный экзамен по русскому языку, в котором примут участие 3349 выпускников школ Мурманской области.

Экзамен будет проводиться в полном соответствии с порядком проведения ЕГЭ. На выполнение работы участникам отводится 3,5 часа. Работа состоит из двух частей, содержащих 26 заданий.

Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит одно задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.

«Мы ежегодно проводим репетиционные экзамены и для выпускников 9 классов, и для выпускников 11 классов. В этом году 14 февраля одиннадцатиклассники напишут работу по русскому языку, а 14 марта – по профильной математике. 14 марта репетиционный экзамен пройдет с применением новой технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов. Для выпускников 9 классов репетиционный экзамен по математике состоится 6 марта. Репетиционные экзамены позволяют выпускникам психологически и организационно подготовиться к экзаменам в основной период, всем специалистам, задействованным в процедуре проведения ЕГЭ, в режиме реального времени отработать порядок действий на пункте», – сообщила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

Результаты экзамена по русскому языку будут объявлены до 23 февраля.