«Шахматная гостиная» откроется в детском технопарке «Кванториум-51»

14 Февраля 2018 года, 10:52

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В детских технопарках «Кванториум» по всей России 15 февраля проводится первый марафон открытий «Шахматных гостиных», направленный на развитие проекта «Шахматное образование» и распространение практики создания «Шахматных гостиных» в организациях дополнительного образования детей.

В рамках марафона 15 февраля в 16:00 состоится открытие «Шахматной гостиной» в детском технопарке «Кванториум-51». В программе мероприятия – интерактивная лекция об истории, положении и перспективах развития «Шахматного образования» в России от тренера-преподавателя ГБУДО «Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы» Якименко Сергея Викторовича. Также ребят ждут мастер-классы от преподавателей «Кванториума-51»: (создание шахматных фигур на квантуме «Hi-tech цех», разработка макетов для «Шахматной гостиной» на квантуме «Промышленный дизайн») и сеанс одновременной игры.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции при участии Министерства образования и науки и правительства России. Трансляция будет происходить из центральной студии на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.