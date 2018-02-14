Ученые тестируют новую технологию связи для Арктики

14 Февраля 2018 года, 18:26

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Ученые Дальневосточного федерального и Харбинского инженерного университетов тестируют новую технологию подледной связи для Арктического региона. Об этом сообщили в ДВФУ. По словам заведующего кафедрой приборостроения Инженерной школы ДВФУ Владимира Короченцева, это новейшее направление в гидроакустике. Эта связь имеет особое значение для добычи нефти и газа на северном полюсе. Подледную связь уже применяют, разрабатываются новые эффективные системы.

«В шельфовой зоне сосредоточены основные запасы нефти, газа, которые можно добывать. Когда лед находится на поверхности моря, необходимо все равно продолжать исследования. Без беспроводной подледной связи техническое освоение шельфовой зоны океана невозможно. На земле мы не можем без радиосвязи, подо льдом необходима подледная связь. [...] Наши приборы готовы, покупателей у нас в стране маловато. Аналогичные приборы есть у китайцев, американцев. Они слишком габаритные для частот, на которых мы работаем. Наши приборы значительно меньше по размерам, но такие же по эффективности. Последние испытания мы проводим совместно с одним из лучших китайских институтов. В США пошли по традиционным технологическим принципам, там сильны в микроэлектронике, компьютерных методах связи. У нас сильнее физика», – рассказал о необходимости развития новой технологии связи Владимир Короченцев.

Фото: пресс-служба ДВФУ