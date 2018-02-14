В Мурманске откроется выставка «Территория счастливого детства»

14 Февраля 2018 года, 17:30

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – 15 февраля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке откроется тематическая выставка «Территория счастливого детства». Проведение выставки приурочено к Десятилетию детства в России. В мероприятии примет участие Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. Также будут присутствовать представитель Ассоциации классных руководителей Мурманской области, сотрудники школьных библиотек.

В экспозиции представлено более 100 различных документов: книги, буклеты, памятки, рассказывающие о поддержке семьи и детства в РФ. Особое место занимают работы лауреатов Международного конкурса детской рукописной книги в семейной номинации.