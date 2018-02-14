В Мурманске откроется выставка «Территория счастливого детства»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Клуб ITea с выставкой «Роботека» приглашает обсудить роботостроение Клуб ITea с выставкой «Роботека» приглашает обсудить роботостроение
Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов
Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза» Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза»
Улётные призы в честь юбилея авиации Улётные призы в честь юбилея авиации
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 15.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,9578
-0,1404
1 USD
Доллар США
57,5899
-0,1802
1 EUR
Евро
71,2329
0,0659
10 NOK
Норвежских крон
73,3844
0,1251
10 SEK
Шведских крон
71,9820
0,2072
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
3.0 м/с
давление 763.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Прожиточный минимум в Мурманской области сократился на 700 рублей
14 Февраля 2018, 15:55
Прожиточный минимум в Мурманской области сократился на 700 рублей
По Североморску проедут танки ИС-3, Т-34 и НИ-1 и «Шерман»
14 Февраля 2018, 14:24
По Североморску проедут танки ИС-3, Т-34 и НИ-1 и «Шерман»
Мурманская область заняла восьмое место в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетов
14 Февраля 2018, 13:20
Мурманская область заняла восьмое место в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетов
Мурманская область на 42 месте в рейтинге регионов по качеству жизни
14 Февраля 2018, 12:27
Мурманская область на 42 месте в рейтинге регионов по качеству жизни
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманской области разбираются в жестоком убийстве беременной женщины
14 Февраля 2018, 11:56
Девочка опрокинула на себя кастрюлю с супом в мурманском детском саду
14 Февраля 2018, 10:10
Мурманчанке сожгли «Хаммер» и «Тойоту»
14 Февраля 2018, 12:42
Первая мойва ушла за пределы Заполярья
14 Февраля 2018, 12:10
Прожиточный минимум в Мурманской области сократился на 700 рублей
14 Февраля 2018, 15:55
Житель Апатитов без спроса вломился в квартиру к своей бывшей супруге
14 Февраля 2018, 09:57
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » В Мурманске откроется выставка «Территория счастливого детства»
 
 
 
 
14 Февраля 2018 года, 17:30

В Мурманске откроется выставка «Территория счастливого детства»


МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – 15 февраля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке откроется тематическая выставка «Территория счастливого детства». Проведение выставки приурочено к Десятилетию детства в России. В мероприятии примет участие Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. Также будут присутствовать представитель Ассоциации классных руководителей Мурманской области, сотрудники школьных библиотек.

В экспозиции представлено более 100 различных документов: книги, буклеты, памятки, рассказывающие о поддержке семьи и детства в РФ. Особое место занимают работы лауреатов Международного конкурса детской рукописной книги в семейной номинации.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37378" ["channel"]=> string(27) "/education/item/211355.html" ["comment"]=> string(166) "А на этой выставке хоть одна книжка про сегодняшнее детство есть? Или только про Советское?" ["date"]=> string(19) "2018-02-14 21:08:08" ["autor"]=> string(24) "Н. Грабовский" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.mds.yandex.net/get-yapic/63256/442" ["ip"]=> string(13) "188.170.72.62" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74514016" } }
  • А на этой выставке хоть одна книжка про сегодняшнее детство есть? Или только про Советское?
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»