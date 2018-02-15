В детских садах Александровска выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

15 Февраля 2018 года, 11:09

АЛЕКСАНДРОВСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — Прокуратура выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в детских садах ЗАТО Александровск. Проверка была проведена после массового отравления в школе Полярного, которое произошло в январе 2018 года.

Так, в Полярном в ходе проверки детского сада №4 «Жемчужинка» было выявлено нарушение правил хранения продуктов. В детском саду «Сказка» №1 суточные пробы готовой продукции хранили с нарушением температурного режима, на кухонном оборудовании и продуктах питания отсутствовала маркировка, а в холодном цехе не было термометра. В детском саду №13 «Ромашка» продукты хранились с нарушением температурного режима, также было выявлено совместное хранение в варочном цехе металлического инвентаря для сырой и готовой продукции.

В ходе проверки также было установлено, что воспитатели детского сада №1 более года не проходили обследование на туберкулёз. В детском саду №3 хранились просроченные лекарства. Медперсонал детских садов №1 и 4 не направили в органы санитарно-эпидемиологического надзора информацию о выявлении нескольких случаев заболевания детей с симптомами острой респираторной инфекции. Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников детского сада №1 в Гаджиево не соответствовали законодательству.

Нарушения были выявлены и в медсанчасти №5, где не провели лабораторные обследования детей для определения возбудителя инфекции.

По результатам проведенной проверки прокуратурой принесен 1 протест, внесено 4 представления, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, объявлено 1 предостережение.