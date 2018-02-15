В детских садах Александровска выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Отдам мужа в хорошие руки». 28 февраля, Мурманский драмтеатр «Отдам мужа в хорошие руки». 28 февраля, Мурманский драмтеатр
В Мурманске отпразднуют Широкую Масленицу В Мурманске отпразднуют Широкую Масленицу
Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов
Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза» Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза»
Улётные призы в честь юбилея авиации Улётные призы в честь юбилея авиации
 
 

Видеоновости16+

Восемь заполярных водителей лишатся прав за выезд на встречную полосу
 
 
 
 

Курсы валют 15.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,9578
-0,1404
1 USD
Доллар США
57,5899
-0,1802
1 EUR
Евро
71,2329
0,0659
10 NOK
Норвежских крон
73,3844
0,1251
10 SEK
Шведских крон
71,9820
0,2072
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
2.0 м/с
давление 762.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

В Россию возможно вернется классическая пенсионная система
15 Февраля 2018, 15:23
В Россию возможно вернется классическая пенсионная система
В России в 2017 году было отремонтировано более 46 тысяч домов
15 Февраля 2018, 14:19
В России в 2017 году было отремонтировано более 46 тысяч домов
В Мурманске отпразднуют Широкую Масленицу
15 Февраля 2018, 13:00
В Мурманске отпразднуют Широкую Масленицу
Более сотни пожаров произошло в Мурманской области с начала года
15 Февраля 2018, 12:45
Более сотни пожаров произошло в Мурманской области с начала года
 
 
 
 

Самое читаемое

Аэрофлот перенес вылет вечернего рейса из Мурманска почти на сутки
14 Февраля 2018, 22:48
71,5% россиян готовы снова голосовать за Путина
14 Февраля 2018, 19:00
Российские туристы потратили на заграничные путевки почти 2 трлн рублей
14 Февраля 2018, 17:52
«Аэрофлот» предупреждает пассажиров о задержке московского рейса
14 Февраля 2018, 22:29
Северянин обогатился на 600 тысяч рублей из-за неисправности банкомата
15 Февраля 2018, 13:18
Евгений Шихов покинул должность главы УФСИН по Мурманской области
15 Февраля 2018, 09:13
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » В детских садах Александровска выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства
 
 
 
 
15 Февраля 2018 года, 11:09

В детских садах Александровска выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства


АЛЕКСАНДРОВСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — Прокуратура выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в детских садах ЗАТО Александровск. Проверка была проведена после массового отравления в школе Полярного, которое произошло в январе 2018 года.

Так, в Полярном в ходе проверки детского сада №4 «Жемчужинка» было выявлено нарушение правил хранения продуктов. В детском саду «Сказка» №1 суточные пробы готовой продукции хранили с нарушением температурного режима, на кухонном оборудовании и продуктах питания отсутствовала маркировка, а в холодном цехе не было термометра. В детском саду №13 «Ромашка» продукты хранились с нарушением температурного режима, также было выявлено совместное хранение в варочном цехе металлического инвентаря для сырой и готовой продукции.

В ходе проверки также было установлено, что воспитатели детского сада №1 более года не проходили обследование на туберкулёз. В детском саду №3 хранились просроченные лекарства. Медперсонал детских садов №1 и 4 не направили в органы санитарно-эпидемиологического надзора информацию о выявлении нескольких случаев заболевания детей с симптомами острой респираторной инфекции. Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников детского сада №1 в Гаджиево не соответствовали законодательству.

Нарушения были выявлены и в медсанчасти №5, где не провели лабораторные обследования детей для определения возбудителя инфекции.

По результатам проведенной проверки прокуратурой принесен 1 протест, внесено 4 представления, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, объявлено 1 предостережение.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
В Мончегорске стартуют соревнования по мини-футболу на снегу
2.
Саамам разъяснили, как получить льготные лекарства
3.
Следователи проводят проверку по факту исчезновения матроса в Баренцевом море
4.
Фестиваль «Териберка. Новая жизнь» вошел в шорт-лист конкурса лучших практик социально-экономического развития
5.
Мурманская область на десятом месте по выполнению «майских указов»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»