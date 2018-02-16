Компания «ФосАгро» представила свои проекты в сфере образования и профориентации

16 Февраля 2018 года, 11:43

СОЧИ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - Компания «ФосАгро» приняла участие в форуме «Путь к успеху: стратегии поддержки одарённых детей и молодёжи» в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Форум проводит созданный по инициативе Президента РФ Владимира Путина Образовательный фонд «Талант и успех», ставший учредителем образовательного центра «Сириус» Поддержку проекту оказывает Министерство образования и науки РФ. Образовательный центр «Сириус» в Сочи за три дня посетили более 1000 исследователей и студентов, представителей сферы образования и науки, ведущих российских промышленных корпораций. Участники форума обсудили, как эффективно выявлять и вовлекать одаренных и талантливых школьников в пространство науки и технологий, культуры и спорта, помогать их развитию, поддерживать и сопровождать на пути от школы и вуза до трудоустройства на работу.

Заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Герман Симаков встретился с руководителем фонда «Талант и Успех» Еленой Шмелевой. Коллеги обсудили возможные формы сотрудничества между компанией «ФосАгро» и центром «Сириус» в рамках интеграции программ, реализуемых компанией: «ФосАгро-классы» и «Привлечение молодых талантливых специалистов».

Планируется, что ученики «ФосАгро-классов», которые по углубленной программе изучают химию, физику, математику и информатику, смогут регулярно проходить обучение в центре «Сириус» по направлению «Наука». Также компания «ФосАгро» и центр «Сириус» намерены сотрудничать в области поддержки высшего образования. Ведется проработка вопроса об организации в Краснодарском крае учебного полигона для профессиональной подготовки специалистов в секторе сельского хозяйства и агрономии.

Директор по персоналу и социальной политике Маргарита Котлярова и начальник управления найма и развития персонала Диана Сидельникова приняли участие в пленарном заседании «Новая модель профориентации», где обсудили методы и механизмы выявления и поддержки потенциальных сотрудников на этапах школьного и высшего образования.

Инвестиции в развитие профильного образования – один из основных приоритетов кадровой и социальной политики компании «ФосАгро». Компания выстраивает систему подготовки кадров «Школа – колледж – вуз». Выпускники школ и колледжей получают возможность продолжить образование в ведущих вузах страны (Санкт-Петербургский Горный университет, Ивановский государственный химико-технологический университет, Мурманский арктический государственный университет, Череповецкий государственный университет, Казанский государственный университет и другие). Один из примеров поддержки компанией профильного школьного образования – проект «ФосАгро-классы», открытый в пяти городах присутствия компании: Череповце (Вологодская область), Балакове (Саратовская область), Волхове (Ленинградская область), Кировске и Апатитах (Мурманская область). В «ФосАгро-классах» ежегодно обучаются 250 школьников, которые смогут продолжить образование в ведущих технических вузах страны и построить карьеру в компании. В развитие материально-технической базы школ, участвующих в проекте, компания «ФосАгро» вложила 250 млн рублей. Ежегодные инвестиции в проект превышают 19 млн рублей.

В Череповце и Кировске компания «ФосАгро» поддерживает учреждения среднего профессионального образования (Череповецкий химико-технологический колледж и Кировский филиал Мурманского Арктического государственного университета). В обновление материально-технической базы этих учреждений направлено порядка 220 млн рублей.

Кроме этого, компания «ФосАгро» активно поддерживает детско-юношеский спорт. Всероссийский проект ДРОЗД («Детям России образование, здоровье, духовность») сочетает в себе высококачественное школьное и дополнительное образование, спортивные и оздоровительные программы. В мероприятиях, проводимых под эгидой ДРОЗДа, ежегодно принимают участие более 20 тысяч детей.

Компания «ФосАгро» также активно применяет новые формы профориентационной работы с использованием интерактивных музеев открытых на производствах в Волхове, Кировске и Череповце.

– Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить приток в компанию высокообразованной, имеющей хорошую профессиональную подготовку молодежи, – отметил исполнительный директор и член совета директоров ПАО «ФосАгро», генеральный директор АО «Апатит» Михаил Рыбников. – Проекты «ФосАгро-классы», «Школа – колледж – вуз», «Привлечение молодых талантливых специалистов», поддержка учебных заведений с техническим профилем – все это способствует достижению нашей цели. Школьникам мы помогаем заранее определиться с выбором будущей профессии, обеспечиваем классы необходимой материально-технической базой. Студенты проходят учебную практику на наших предприятиях, так сказать, в полевых условиях. Молодым специалистам предлагаем условия для успешной работы и комфортной жизни: у нас действуют социальные льготы, сильная система мотивации, корпоративная жилищная программа. Эти проекты уже показали эффективность. Работать в компанию приходят перспективные молодые специалисты, профессионалы своего дела. Мы будем продолжать эту политику и реализовывать новые программы поддержки талантливой молодежи с нашими партнерами.