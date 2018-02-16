В «Лапландии» состоится каникулярная школа «Заполярный Наноград»

16 Февраля 2018 года, 15:25

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – С 19 по 24 февраля 2018 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная тематическая каникулярная школа «Заполярный Наноград». Каникулярную школу организует Министерство образования и науки Мурманской области при поддержке АНПО «Школьная лига».

Участниками школы «Заполярный Наноград» станут учащиеся 8-11 классов образовательных организаций области, входящих в программу «Школьная лига РОСНАНО». Каникулярная школа проводится в целях развития интереса учащихся к инновациям в области нанотехнологий и реализации учебных проектов.

В школе будут открыты стажерские площадки кафедр Мурманского государственного технического университета, ПАО «Мурманский рыбный порт». Также участники посетят практикумы в детском технопарке «Кванториум51», экскурсию на атомный ледоход «Ленин» и Информационный центр по атомной энергии города Мурманска. Окончанием работы каникулярной школы станет защита творческих проектов участников.