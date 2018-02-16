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В Мурманске достроили лестницу, которую должны были открыть в прошлом году
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В «Лапландии» состоится каникулярная школа «Заполярный Наноград»
 
 
 
 
16 Февраля 2018 года, 15:25

В «Лапландии» состоится каникулярная школа «Заполярный Наноград»


МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – С 19 по 24 февраля 2018 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная тематическая каникулярная школа «Заполярный Наноград». Каникулярную школу организует Министерство образования и науки Мурманской области при поддержке АНПО «Школьная лига».

Участниками школы «Заполярный Наноград» станут учащиеся 8-11 классов образовательных организаций области, входящих в программу «Школьная лига РОСНАНО». Каникулярная школа проводится в целях развития интереса учащихся к инновациям в области нанотехнологий и реализации учебных проектов.

В школе будут открыты стажерские площадки кафедр Мурманского государственного технического университета, ПАО «Мурманский рыбный порт». Также участники посетят практикумы в детском технопарке «Кванториум51», экскурсию на атомный ледоход «Ленин» и Информационный центр по атомной энергии города Мурманска. Окончанием работы каникулярной школы станет защита творческих проектов участников.

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