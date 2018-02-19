МАГУ примет участие в проекте Лиги преподавателей высшей школы и Фонда президентских грантов

19 Февраля 2018 года, 10:40

МУРМАНСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ - 21 февраля в Мурманском арктическом государственном университете состоится презентация проекта Межрегиональной общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы» и Фонда президентских грантов.

Проект «Золотые Имена Высшей Школы» - ежегодный конкурсный отбор по рекомендации вузов и научных учреждений России самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые имеют достижения в учебном процессе с применением новейших методик, инновационных практик для повышения качества образования. Цель проекта - повысить статус преподавателя высшей школы через публичное признание и популяризацию достижений высшей школы, привлечь в профессию молодых специалистов.

По результатам отбора лучшие из лучших войдут в Книгу Почета «Золотые Имена Высшей Школы» и будут награждены в Москве, где смогут не только принять участие в торжественной церемонии, но и прочесть публичные лекции в Российской государственной библиотеке, знаменитой «Ленинке», поделиться своими знаниями и опытом со всей страной, стать примером для начинающих преподавателей.

Мурманск открывает серию публичных презентаций проекта в регионах России. В университете выступит Председатель координационного совета «Лиги преподавателей высшей школы» Елена Вячеславовна Ляпунцова. Далее с организаторами встретятся ученые и преподаватели Санкт-Петербурга, Рязани, Ростова-на-Дону, Астрахани, Нальчика, Пятигорска и Севастополя. Представители МАГУ не раз участвовали вместе с Лигой в проектах федерального значения, одними из первых открыли региональное отделение, всегда готовы поддерживать коллег из других регионов, передавать опыт и учиться у лучших.