В Мурманском индустриальном колледже 28 февраля День открытых дверей

МУРМАНСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ - ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» приглашает выпускников школ и их родителей 28 февраля 2018 года (среда) с 14.00 на День открытых дверей, который состоится по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80, актовый зал.
На Дне открытых дверей вы сможете:
- получить информацию по профессиям и специальностям;
- ознакомиться с правилами приема в ГАПОУ МО «МИК» и перечнем вступительных испытаний;
- задать вопросы представителям колледжа лично или по e-mail: gregor@murindkol.ru;
- проконсультироваться с сотрудниками приемной комиссии;
- осмотреть аудитории, компьютерные классы и лаборатории;
- узнать о студенческой жизни и практике студентов.
Приглашаем всех желающих!
БЕСПЛАТНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕАЛЬНО!
Проезд автобусами № 11, 53, 71, 24, 19 до ост. «Фестивальная» (МСЧ Севрыба)
Телефон для справок: (8152) 47-33-87 – приемная комиссия, 47-29-59 – директор.